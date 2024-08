FC Bayern München Bayern-Neuzugang Olise: Bin da, um Job zu erledigen

Neuzugang Michael Olise will sich beim FC Bayern von Berichten über die für ihn bezahlte hohe Ablösesumme nicht beeinflussen lassen. „Ich schaue nicht auf die Schlagzeilen oder auf Preise oder ähnliches“, sagte der 22-Jährige, der am Tag vor dem Erstrundenspiel der Münchner im DFB-Pokal offiziell vorgestellt wurde. „Der Verein will, dass ich einen Job erledige, und dafür bin ich da.“ Am Freitag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) ist der zuletzt wiederholt früh ausgeschiedene Rekordpokalsieger bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm zu Gast.