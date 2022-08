Bundesliga : Bayern-Neuzugang Mazraoui hat nach Wechsel Gewicht verloren

Musste sich an eine neue Stadt, ein anderes Training und auch an eine ungewohnte Küche gewöhnen: Noussair Mazraoui. Foto: Sven Hoppe/dpa

München Julian Nagelsmann hat bei Neuzugang Noussair Mazraoui nach seinem Vereinswechsel zum FC Bayern von Umstellungen berichtet, die auch zu einem Gewichtsverlust geführt haben.

Für den 24 Jahre alten Außenverteidiger sei „alles neu“ gewesen, erzählte der Münchner Trainer. Der marokkanische Fußball-Nationalspieler musste sich etwa an eine neue Stadt, ein anderes Training und auch an eine ungewohnte Küche gewöhnen. Der Muslim verlor Nagelsmann zufolge „zu Beginn ein bisschen Gewicht“. Das habe man aber in den Griff gekriegt.