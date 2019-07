FC Bayern München : Krieger, Familienmensch und Maschine

Info

Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge hat nach den kritischen Aussagen von Torwart Manuel Neuers Berater Thomas Kroth in Bezug auf die bisherigen Transferaktivitäten des Rekordmeisters am Montag ein klärendes Gespräch mit dem Kapitän geführt. Dieses habe für ihn ergeben, dass Berater Kroth „nicht das Sprachrohr von Manuel Neuer in dieser Angelegenheit gewesen“ sei. „Es handelt sich hier um eine rein private Meinung von Thomas Kroth, die man beim FC Bayern zur Kenntnis genommen hat. Ich fand sie etwas eigenartig“, meinte Rummenigge.

In Sachen Neuzugänge müsse man weiter Geduld haben und hoffe auf einen „Domino-Effekt“ nach anderen Groß-Transfers. Rummenigge: „Wir sind in Position. Wir arbeiten mit Hochdampf an dem Transfermarkt. Und wir sind noch lange nicht am Ende.“