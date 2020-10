Frühere Hoeneß-Kritik : Bayern-Neuzugang Costa: „Lebe nicht in der Vergangenheit“

Bayern-Neuzugang Costa: „Lebe nicht in der Vergangenheit“

München Douglas Costa hat sich bei seiner Rückkehr zum FC Bayern nicht mit früherer Kritik von Uli Hoeneß befassen wollen.

„Ich lebe nicht in der Vergangenheit. Was passiert ist, ist für mich vorbei. Das Thema ist erledigt“, sagte der 30-Jährige. Beim Abschied des Brasilianers vor drei Jahren hatte Uli Hoeneß Costa als „ziemlichen Söldner“ bezeichnet, der in München nicht funktioniert habe. Ein Gespräch mit Hoeneß gab es laut Costa nach seiner Rückkehr zum deutschen Fußball-Rekordmeister noch nicht.