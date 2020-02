Fußball-Bundesliga : Bayern feiern Karneval in Kölle

Köln Münchner verteidigen mit dem 4:1 in Köln die Bundesliga-Tabellenführung und erzielen drei Tore in den ersten elf Minuten.

Das war lange meisterlich: Mit einer eindrucksvollen Demonstration der Stärke und einem historischen Blitzstart hat der FC Bayern die Tabellenführung der Fußball-Bundesliga nach nur 24 Stunden zurückerobert. Die Münchner gewannen am Sonntag beim zuvor vier Mal in Folge daheim siegreichen 1. FC Köln mit 4:1 (3:0) und schickten den FC mit einer deutlichen Niederlage in die Karnevalswoche. Das Team von Trainer Hansi Flick entriss damit den am Samstag an die Spitze gesprungenen Leipzigern direkt wieder die Tabellenführung. In der zweiten Halbzeit sparten die Münchner Kräfte und gewährten den tapfer kämpfenden Kölnern einige Möglichkeiten. „Wir haben die ersten Chancen eiskalt ausgenutzt, das war wirklich gut gespielt“, sagte Bayern-Torhüter Manuel Neuer zufrieden.