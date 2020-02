Fußball-Bundesliga : Titelkampf bleibt weiter offen

München Das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga zwischen Bayern München und RB Leipzig endet torlos.

Der FC Bayern hat dank eines erstaunlichen Fehlschusses von Leipzigs Torjäger Timo Werner die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga behalten. Im Torlos-Topspiel vergab der Topstürmer von RB Leipzig am Sonntagabend die Riesenchance, als er bei seiner Direktabnahme in der 63. Minute freistehend am Tor von Manuel Neuer vorbeischoss. Nach dem 0:0 vor 75 000 Zuschauern in München bleibt der Titelkampf völlig offen.