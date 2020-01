Fußball-Bundesliga : Bayern nach 4:0-Gala in Berlin jetzt auf Platz zwei

Bayern nach 4:0-Gala in Berlin jetzt auf Platz zwei

Berlin Bayern München hat die "Berliner Mauer" von Ex-Trainer Jürgen Klinsmann spät überwunden und im Titelkampf der Bundesliga nachgezogen. Gegen eine extrem defensiv eingestellte Hertha musste der Rekordmeister viel Geduld aufbringen, ehe Thomas Müller (60.), Torjäger Robert Lewandowski (73./Foulelfmeter), Thiago (76.) und Ivan Perisic (84.) mit ihren Treffern für den am Ende verdienten 4:0 (0:0)-Auswärtserfolg sorgten.

Mit dem vierten Sieg in Folge vor 74 667 Zuschauern im ausverkauften Olympiastadion zogen die Bayern in der Tabelle an Borussia Mönchengladbach vorbei auf Platz zwei. Der Rückstand auf Spitzenreiter RB Leipzig beträgt weiter vier Punkte.