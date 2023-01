Transfermarkt : Bayern mit neuem „Weltklassemann“ zur Pokal-Prüfung

München Mit einem Last-Minute-Transfer schlägt der FC Bayern noch einmal zu. João Cancelo komplettiert das Winter-Trio, das die Lücke von Neuer & Co. schließen soll. Eine Marktwert-Schätzung ist imposant.

„Generell ist das Double immer das Minimalziel einer Saison“, sagte Nagelsmann und schaute sich die „sehr sinnvolle Verstärkung“ Cancelo gründlich im Abschlusstraining an. „Die letzten zwei Pokalsaisons waren nicht der Anspruch von Bayern München.“ Zweimal scheiterten die Bayern krachend in Runde zwei, jetzt würde ein Achtelfinal-K.o. nach zuletzt drei 1:1 in der Fußball-Bundesliga für einige Turbulenzen in München sorgen. Das würde dem portugiesischen WM-Verteidiger, der in sein „Abenteuer“ bei einem „großen Verein“ startet, den Anfang nicht gerade erleichtern.

Starke Mainzer warten

„Am Mittwoch ist es ein ganz wichtiges Spiel, in dem wir den Bock umstoßen können, auch was die Psyche angeht. Um eben in diesen Lauf zu kommen“, sagte der selbst ernannte „Optimist“ Nagelsmann. „Es ist immer wichtig, mit einer hundertprozentigen Gier in jedes Spiel zu gehen und die großen Spiele zwar in weiter Ferne zu sehen, aber gerade die vorher dazu nutzen, in den Flow zu kommen.“