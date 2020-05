26. Spieltag : Bayern meistern erste Geister-Prüfung - Lewandowski trifft

Berlin Der FC Bayern München muss bei seinem Bundesliga-Re-Start ganze Arbeit leisten. Der unangenehme Aufsteiger Union Berlin wehrt sich gegen den Spitzenreiter auch ohne seine leidenschaftlichen Fans in der Alten Försterei energisch.

Rückkehrer Robert Lewandowski brachte die Bayern bei seinem persönlichen Comeback nach seiner Schienbeinverletzung in der 40. Minute per Foulelfmeter in Führung und schraubte sein Torekonto als Liga-Bester auf 26 Treffer. Benjamin Pavard (80.) traf per Kopfball zum Endstand.