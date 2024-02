Bundesliga Bayern-Legende Maier: „Acht Punkte sind gar nichts“

Er erinnerte an die Saison 2018/19. „Es ist noch gar nicht so lang her, da hatte Borussia Dortmund neun Punkte Vorsprung. Und Bayern wurde am Ende doch noch deutscher Meister.“ Nach 15 Spieltagen lagen die Münchner vor fünf Jahren neun Zähler hinter dem BVB zurück und wurden am Ende mit zwei Punkten Vorsprung Erster. „Also: Bayer Leverkusen braucht sich nicht so sicher zu fühlen“, meinte der frühere Bayern-Kapitän.