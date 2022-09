Bundesliga : Bayern-Krise: Nagelsmann holt Rat von Weggefährten

München Trainer Julian Nagelsmann hat in der Länderspielpause angesichts der Ergebniskrise beim FC Bayern München „viel analysiert“, den Rat von Vertrauten eingeholt - aber nicht ans Aufhören gedacht.

Für Platz eins am Saisonende braucht es für den Tabellenfünften aber eine kleine Aufholjagd. Deshalb forderte Nagelsmann für das Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den ebenfalls kriselnden Champions-League-Club Bayer Leverkusen eine Trendwende nach zuletzt vier sieglosen Spielen in der Bundesliga. „Wir brauchen Punkte, wir brauchen Siege“, sagte Nagelsmann: „Ich erwarte, dass wir investieren.“ Er sehe viel Potenzial in den Spielern, „was mich extrem positiv in die Zukunft schauen lässt. Und ich weiß, dass wir noch einiges im Köcher haben“.