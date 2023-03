Bundesliga Bayern-Keeper Sommer über BVB-Duell: „Wird heiß hergehen“

„Es wird ein "Statement-Spiel", bei dem man viel zeigen kann, was Selbstvertrauen, Emotionen und die Situation in der Liga angeht. Es wird heiß hergehen“, sagte der Schweizer vor dem Gipfel am 1. April der „Sport Bild“. Der BVB geht als Bundesliga-Spitzenreiter in die Partie, der FC Bayern München hat einen Punkt Rückstand.