Bundesliga : Bayern kämpft um Lewandowski und Gnabry: „Wir haben Grenzen“

München Der FC Bayern München ist weiter intensiv um einen Verbleib von Weltfußballer Robert Lewandowski und Nationalspieler Serge Gnabry bemüht.

Finanzielle Situation

Nationalspieler Leon Goretzka warb um eine Vertragsverlängerung von Gnabry in München: „Serge ist ein herausragender Spieler, ein ganz wichtiger Baustein auch bei uns in der Mannschaft“, sagte Goretzka. Er erhoffe sich „natürlich eine Verlängerung von ihm“.

„Lewy“ soll bleiben

Das gilt auch für Lewandowski. „Lewy weiß, glaube ich auch, was er an dem Verein hat und was er an uns hat. Der Verein hat sich klar dazu geäußert, dass er das nächste Jahr auf jeden Fall bei uns spielen wird. Darüber sind wir alle froh“, sagte Goretzka. Salihamidzic hatte zuletzt einen Abschied des Torjägers in diesem Sommer ausgeschlossen.