19. Spieltag : Bayern jubeln - Müller und Boateng treffen beim Löw-Besuch

München Joachim Löw sieht ein unterhaltsames Fußballspiel - und Tore seiner 2014er Weltmeister Thomas Müller und Jérôme Boateng. Die Bayern bejubeln beim 4:1 gegen Hoffenheim den vierten Sieg nacheinander. Nicht nur Boateng beendet eine nervige Wartezeit.

Beim Besuch von Joachim Löw schlüpften Thomas Müller und Jérôme Boateng gerne in die Rollen als Torschützen. Der Bundestrainer bekam beim 4:1 (2:0) des FC Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffenheim ein unterhaltsames Fußball-Spiel geboten.

„Wir wollten nach zwei Niederlagen in die Spur zurückkommen, das macht eine große Mannschaft aus. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie das kann“, sagte Trainer Hansi Flick. Sein Weltmeister-Weggefährte Löw, der im EM-Jahr wieder verstärkt in den Stadien vor Ort sein möchte, sah überlegene Bayern, die klar mehr Ballbesitz hatten. In der Defensive offenbarten sie aber öfter als nur beim Gegentor Lücken. Bei der Extra-Klasse im Angriff und der schlechten Chancenauswertung Hoffenheims fiel das aber nicht ins Gewicht. Die Formkurve zeigt nach einer kleinen Schwäche wieder stärker nach oben.