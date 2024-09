Fußball-Bundesliga Bayern in Bremen: Einstimmen auf Bayer und die Wiesn-Maß

Auch in Bremen? Kompany erinnert sich aus seiner Spielerzeit beim Hamburger SV an packende Nord-Derbys. „Aber Bayern gegen Bremen ist ein Traditionsduell. Als ich Spieler in der Bundesliga war, war das ein Topduell, ein Spitzenspiel“, sagte der Ex-Profi. Ganz so ist es in der Gegenwart zwar nicht mehr, aber das Weserstadion bleibt immer ein Ort, an dem Bayern-Mannschaft stolpern können. „Die Bayern sind gut drauf, wir aber auch“, sagte Werder-Coach Ole Werner. Werder ist vor dem 4. Spieltag auch noch ungeschlagen.