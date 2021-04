29. Spieltag : Bayern gewinnt in Wolfsburg - Flick kündigt Abschied an

Bayern gewinnt in Wolfsburg - Flick kündigt Abschied an

Berlin Der Abstieg des FC Schalke 04 ist praktisch besiegelt. Der FC Bayern entscheidet das Top-Duell beim VfL Wolfsburg knapp für sich - und verliert wohl seinen Trainer Hansi Flick. Frankfurts Coach Adi Hütter kassiert bei seinem künftigen Arbeitgeber eine deutliche Niederlage.

Nach dem 3:2 in Wolfsburg verkündete Hansi Flick, den alten und so gut wie sicher auch neuen deutschen Fußball-Meister nach dieser Saison und dann sieben Titeln in nur 19 Monaten wieder verlassen zu wollen. „Ich habe dem Verein gesagt, dass ich am Ende der Saison den Vertrag auflösen möchte“, sagte Flick.