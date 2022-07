Saisonvorbereitung : Bayern gewinnen ersten Test - Mané und De Ligt treffen

Washington Der FC Bayern um die Debüt-Torschützen Sadio Mané und Matthijs de Ligt hat in Washington einen ungefährdeten Testspielsieg eingefahren.

Im ersten von nur zwei Spielen in der Vorbereitung gewannen die Münchner gegen D.C. United mit 6:2 (3:0). Ein härterer Prüfstein als der Tabellenletzte der Eastern Conference in der Major League Soccer wird in der deutschen Nacht zum Sonntag in Green Bay der englische Meister Manchester City sein.