Bundesliga-Spitzenspiel Bayern-Freude über „großen Schritt“ - „Ein schönes Signal“

Jung-Nationalspieler Aleksandar Pavlovic rückte im Topspiel zwischen Rekordmeister und Meister vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena besonders in den Fokus. Nachdem sein Fehler letztlich das 0:1 durch Robert Andrich (31.) eingeleitet hatte, glich der 20-Jährige per Traumtor wenig später aus (39.). „Bei uns geht es in die positive Richtung. Wir werden noch härter arbeiten und weitermachen“, sagte Pavlovic.