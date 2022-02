21. Spieltag : Bayern feiern Sieg im Spektakel - „War ein gutes Gefühl“

München Das Bundesliga-Topspiel zwischen Meister und Vizemeister hält, was es verspricht. Der FC Bayern und RB Leipzig bieten beim 3:2 Hochgeschwindigkeitsfußball und viele Offensiv-Momente.

Der starke Thomas Müller führte seine Münchner nach dem Sieg im Offensiv-Spektakel auch bei der kleinen Ehrenrunde vor den Fans an. Der FC Bayern hat in einem mitreißenden Topspiel durch ein 3:2 (2:1) gegen RB Leipzig die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga gefestigt.

Schnelles und attraktives Spiel

Bei ihrer Rückkehr in die Allianz Arena nach zwei Monaten mit Geisterspielen bekamen die Zuschauer Hochgeschwindigkeitsfußball geboten. Sowohl der gastgebende Serienchampion als auch der in diesem Jahr in allen vier Pflichtspielen zuvor siegreiche Vizemeister schalteten immer wieder den Vorwärtsgang ein. Insgesamt agierten die Bayern reifer und bauten den Vorsprung auf die am Sonntag gegen Leverkusen spielenden Dortmunder auf neun Punkte aus.