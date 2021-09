5. Spieltag : Bayern feiern 7:0-Torfest und Tabellenführung - „Haben Bock“

München Der FC Bayern stürmt mit einem 7:0 an die Tabellenspitze. Eröffnet wird das Torfest gegen Bochum durch den oft kritisierten Sané, für den es diesmal viel Applaus der verzückten Fans gibt. Der Aufsteiger muss mit einer unrühmlichen Bestmarke klarkommen.

Die bestens gelaunten Bayern-Stars genossen die Ehrenrunde vor ihren verzückten Fans, die sie auch ohne Oktoberfest in Feierlaune versetzt hatten.

In ihren Wiesn-Trikots schenkten die Münchner dem VfL Bochum beim 7:0 (4:0) kräftig ein und fügten dem Aufsteiger dessen höchste Bundesliga-Niederlage zu. Das torhungrige Ensemble von Trainer Julian Nagelsmann schoss sich damit für mindestens eine Nacht an die Tabellenspitze vor dem VfL Wolfsburg, der am Sonntag (19.30 Uhr) Eintracht Frankfurt empfängt.