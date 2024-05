32. Spieltag Bayern denken an Real und den letzten Schritt

Die ohnehin schon angespannte Personallage der Münchner, die in Stuttgart viele Stars wie Leroy Sané und Thomas Müller komplett oder weitgehend schonten, hat sich vor dem Königsklassen-Kracher bei Real also weiter verschärft. Trotzdem durften sie nach dem Ausgleichstor von Harry Kane, der sein 36. Saisontor per verwandeltem Elfmeter erzielte (37.), lange zumindest auf einen Punkt hoffen. Zuvor hatte Leonidas Stergiou den VfB vor 60.000 Zuschauern in Führung gebracht (29.). In der Schlussphase sorgten Woo-yeong Jeong (83.) und Silas Katompa Mvumpa (90. +3) aber für den 21. Saisonsieg des Fast-Absteigers der Vorsaison.