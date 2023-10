Bundesliga Bayern-Coach Tuchel rühmt Sané: „Maschine“

Sané ist bis zum 30. Juni 2025 vertraglich an die Münchner gebunden. Bald soll der neue Vertrag angegangen werden. „Wir werden sicher in den nächsten Wochen Gespräche führen. Er ist ein außergewöhnlich guter Spieler, für Bayern München ein Schlüsselspieler“, sagte Freund. „Es wäre sicher schön, wenn er lange in München bleiben würde.“