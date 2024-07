Fußball-Bundesliga Bayern-Coach Kompany: Kein Kommentar zu einzelnen Spielern

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte am Wochenende gesagt, dass der Verein in diesem Sommer sicher noch Spieler verkaufen muss. „Ich bin nicht hier, um eine Pressekonferenz darüber abzuhalten, was Uli Hoeneß gesagt hat“, meinte Kompany. „Ich habe so viel Respekt vor ihm. Aber meine Aufgabe ist, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren.“