Vor Trainingsstart Bayern-Coach Kompany erstmals auf Platz - Pavlovic joggt

Derweil haben die Münchner Nachwuchsspieler Matteo Pérez Vinlöf einen Profivertrag bis 2027 gegeben. Der schwedische Abwehrspieler wird für die kommende Saison nun nach Österreich zu Austria Wien verliehen. Dort solle der 18-Jährige Erfahrung und Spielzeit sammeln, um sich im Profifußball zu etablieren. Vinlöf war im Januar 2022 von Hammarby IF aus Stockholm in den Nachwuchs der Münchner gekommen. In der abgelaufenen Saison gab er am vorletzten Spieltag sein Debüt bei den Profis.