Vertragsverhandlungen : Bayern-Coach Flick macht sich für Boateng und Alaba stark

München Hansi Flick sieht weiterhin Chancen auf eine Zukunft von Jérôme Boateng beim FC Bayern und appelliert nach dem vorerst gescheiterten Vertragspoker an David Alaba.

„Dass mit Jérôme nicht mehr geplant wird, habe ich in dieser Klarheit nicht gehört“, sagte der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters in einem Interview der „Welt am Sonntag“. „Wir wissen, was wir an Jérôme haben. Und tun gut daran, gewisse Entwicklungen abzuwarten. Es ist sehr früh, um hier Entscheidungen zu treffen.“