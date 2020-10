6. Spieltag : Bayern, BVB und Mönchengladbach gewinnen - Mainz ohne Punkt

Bayerns Thomas Müller trifft per Strafstoß zur 1:0-Führung in Köln. Foto: Marius Becker/dpa-Pool/dpa

Berlin Die Bayern und Borussia Dortmund gewinnen mehr oder weniger glanzlos. Der bisherige Tabellenführer Leipzig kann nicht nachlegen. Das Schlusslicht bleibt sieglos.

Ein Handelfmeter brachte die Bayern in die Spur. Serge Gnabrys Kopfball landete am Arm von Marius Wolf - Thomas Müller (13.) verwandelte den folgenden Strafstoß sicher. Gnabry (45.+1) legte mit einem schönen Solo vor der Pause nach. Dominick Drexler (82.) sorgte noch einmal für Spannung.

Der BVB bestimmte in Bielefeld wie erwartet das Spiel, Hummels erzielte aber erst in der 53. Minute das Führungstor. Erstmals seit 2011 traf der Ex-Nationalspieler in zwei Bundesliga-Spielen in Folge. Seinen zweiten Treffer markierte 31-Jährige in der 71. Minute per Kopf zu seinem überhaupt erst zweiten Bundesliga-Doppelpack.