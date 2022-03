25. Spieltag : Bayern bremsen sich selbst: Eigentor-Premiere von Müller

München So hatte sich Thomas Müller sein Comeback nach der zweiten Corona-Infektion nicht vorgestellt.

Mit einer verunglückten Abwehraktion im eigenen Strafraum lenkte Müller am Samstag einen Leverkusener Freistoß von Kerem Demirbay in der 36. Minute ins eigene Tor. Zuvor hatte Nationalverteidiger Niklas Süle den Tabellenführer vor 25.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena mit seinem ersten Saisontor in Führung gebracht (18.).