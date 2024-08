Sommertour des FC Bayern Bayern-Bosse: Fernreisen „Strapaze“, aber Pflicht für alle

Alle großen Clubs in Europa seien im Sommer in der Welt unterwegs, betonte Dreesen. Es sei „Teil unseres Geschäftes“ und gehöre zu den Marketing-Bemühungen für die Sponsoren. Erstmals gastiert der FC Bayern in Südkorea. In Minjae Kim haben die Münchner seit einem Jahr einen Koreaner im Kader, was das Land für die Münchner noch attraktiver macht.