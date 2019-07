Transfergerüchte : Bayern-Boss kontert Guardiola-Aussage zu Sané süffisant

Houston Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge hat im Fall des Münchner Transfer-Wunschkandidaten Leroy Sané Aussagen von Ex-Coach Pep Guardiola süffisant gekontert.

„Ich weiß nicht, ob Pep weiß, was in seinem Club alles vorgeht. Keine Ahnung. Warten wir mal ab“, sagte Rummenigge auf der USA-Reise des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern in Houston.