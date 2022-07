Bundesliga : Bayern-Boss Kahn: „Über den Sinn der 50+1-Regel nachdenken“

München Vorstandschef Oliver Kahn (53) vom FC Bayern München hat angeregt, die 50+1-Regel im deutschen Fußball zu hinterfragen.

„Man sollte weiter über den Sinn der 50+1-Regel nachdenken! 50+1 ist mittlerweile zu einer Ideologie geworden. Jeder, der das Konzept in Frage stellt oder zumindest mal Gedankenspiele anregt, ist automatisch der Böse“, sagte Kahn in einem Interview im „11Freunde Bundesliga-Sonderheft“. „Für wettbewerbsverzerrend halte ich es allerdings, wenn ganze Länder unreguliert die Möglichkeit haben als Investoren einzusteigen.“

Auf die Frage, ob man in Anlehnung an seinen legendären Spruch („Eier, wir brauchen Eier“) auch Eier als Chef brauche, sagte Kahn: „Ohne Eier wird es beim FC Bayern in der Tat schwer. Aber das können Sie nicht vergleichen. Franz Beckenbauer hat gesagt: „Die schönste Zeit im Leben ist die als Spieler." Ich habe mich stets gefragt, was genau er damit meint. Heute kann ich sagen: Bisserl Recht hat er schon gehabt!"“