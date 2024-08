Fußball Bayern-Boss Dreesen kontert Kritik von Leverkusens Carro

Münchens Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen hat mit Unverständnis auf die ungewöhnlich scharfe Kritik von Bayer-Boss Fernando Carro an Bayern-Sportvorstand Max Eberl reagiert. „Uns hat die persönliche Attacke von Fernando Carro auf Max Eberl enorm irritiert“, sagte Dreesen in einer Mitteilung des deutschen Fußball-Rekordmeisters. „Das habe ich Fernando Carro in einem persönlichen Gespräch auch mitgeteilt, denn wir können und werden solche unsachlichen Angriffe auf den FC Bayern niemals dulden, geschweige denn akzeptieren