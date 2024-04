Bundesliga Bayern-Angebot für Rangnick: Steigt bald „weißer Rauch“ auf?

Rangnick dürfte damit in der Pole Position für die Nachfolge von Thomas Tuchel sein, der die Münchner ein Jahr vor dem eigentlichen Ende seines Vertrags schon in diesem Sommer verlässt. Für den aktuellen Status des 65-Jährigen beim FC Bayern haben aber auch Xabi Alonso von Bayer Leverkusen und Bundestrainer Julian Nagelmann gesorgt. Alonso will nach der Meisterschaft mit Bayer zumindest noch die nächste Saison in Leverkusen trainieren, und Nagelsmann möchte beim DFB sogar die WM 2026 in Angriff nehmen.