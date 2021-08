Bundesliga : Bayer verlängert Vertrag mit Geschäftsführer Fernando Carro

Düsseldorf Beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen bleibt Fernando Carro weiterhin in führender Position.

In einem „Sport-Bild“-Interview hatte Carro zuvor noch einmal deutliche Position“ zur 50+1-Regel bezogen. „Beim Thema 50+1 lügen wir uns ohnehin alle in die eigene Tasche. Denn am Ende entscheiden durch die verschiedenen Umgehungstatbestände in vielen Clubs doch schon jetzt nicht mehr die Mitglieder und Fans, was mit dem Geld passiert, auch wenn der e.V. formal die Mehrheit der stimmberechtigten Anteile hält“, sagte der Vorsitzende. Dies dokumentiere nur die absolute Notwendigkeit, dass sich ein Fußballclub heutzutage maximal professionell aufstellen müsse.