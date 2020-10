Transfermarkt : Bayer-Trainer Bosz: Götze wollte eigentlich nach Leverkusen

Amsterdam Ex-Weltmeister Mario Götze wäre vor seinem überraschenden Transfer zur PSV Eindhoven nach Aussage von Trainer Peter Bosz gerne zu Bayer Leverkusen gewechselt.

Bosz, der Götzes Trainer in Dortmund war, hat nach eigenen Angaben noch immer guten Kontakt zu dem 28-Jährigen. Der Wechsel in die Eredivisie habe ihn aber überrascht. „Jemanden wie Mario Götze erwartet man bei einem großen Club in einem großen Fußballland. PSV ist zwar ein großer Club, aber in einem kleineren Fußballland.“