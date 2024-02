Bundesliga Bayer-Trainer Alonso zur Zukunft: „Nichts Neues zu sagen“

Mit einem Heimsieg am Freitag (20.30/DAZN) gegen den Vorletzten Mainz 05 könnte Bayer den Vorsprung an der Tabellenspitze zumindest vorübergehend auf elf Punkte auf die Bayern ausbauen. Dass er am Sonntag durch das 2:3 der Münchner beim VfL Bochum auf acht Zähler angewachsen sei, habe aber niemanden beeinflusst. „Ich habe in dieser Woche keinen Unterschied gefühlt. Wir haben nicht mehr darüber gesprochen als sonst“, sagte Alonso: „Ob fünf oder acht Punkte Vorsprung, die Mentalität ist gleich.“