Bundesliga : Bayer-Sportchef nach 0:4 in München: „Nicht zu akzeptieren“

München Bayer Leverkusen steckt in einer schweren Krise. Nur fünf Punkte aus acht Bundesligaspiele. Besonders auf einer Person lastet enormer Druck.

„Es sind alle gefordert und alle in der Verantwortung, Dienstag in der Champions League ein ganz anderes Auftreten zu zeigen. Da ist jeder in der Verantwortung“, sagte Rolfes in der Münchner Allianz Arena.