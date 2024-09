Fußball-Bundesliga Bayer siegt spektakulär dank Boniface - Xhaka warnt

Nach dem nächsten Last-Minute-Sieg und Torspektakel wurde Bayer Leverkusens Leader Granit Xhaka sofort zum Mahner. „Ein Riesen-Weckruf für uns alle. Drei Punkte zählen am Ende, aber mit der Leistung können wir nicht bestehen“, sagte Xhaka beim Streamingdienst DAZN nach dem 4:3 (2:3) gegen den VfL Wolfsburg, der vor allem eines offenbarte: Der deutsche Meister hat derzeit ein Abwehrproblem. „Wir können nicht so naiv verteidigen. Das geht so nicht, das reicht so nicht“, sagte Xhaka.