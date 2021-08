Bundesliga : Bayer Leverkusen offen für Weiser-Wechsel: „Lösung suchen“

Augsburg Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat sich grundsätzlich offen für einen Abgang des unzufriedenen Mitchell Weiser gezeigt.

„Das kann ich verstehen, dass die sportliche Situation für ihn nicht zufriedenstellend ist. Es gibt Spieler, die manchmal weniger Spielzeit haben, es können nicht alle spielen“, sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes beim Pay-TV-Sender Sky. „Da werden wir sehen, das Transferfenster ist noch ein bisschen offen. Wenn er das Interesse hat vielleicht zu gehen, dann werden wir uns auf jeden Fall zusammensetzen und eine Lösung suchen. Bislang gibt es nichts, was ganz konkret ist, aber an den letzten zwei Tagen kann viel passieren.“

Der 27 Jahre alte Außenverteidiger Weiser sieht für sich in Leverkusen offenbar keine Perspektive mehr. „Ich möchte in einem Verein wieder so etwas wie Freude empfinden, und das kann ich nur, wenn ich auch die Möglichkeit habe zu spielen“, sagte der U21-Europameister von 2017 zuletzt dem „Kicker“. Diese Saison absolvierte Weiser noch keinen Bundesligaeinsatz und stand in der Partie beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) nicht im Aufgebot. In Leverkusen hat er noch einen Vertrag bis 2023.