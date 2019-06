Stürmer : Bayer Leverkusen holt Diaby von Paris Saint-Germain

Leverkusen Bundesligist Bayer Leverkusen steht nach Medienberichten unmittelbar vor der Verpflichtung des Fußball-Talents Moussa Diaby von Paris Saint-Germain.

Laut Fachmagazin „kicker“ hat der 19 Jahre alte Offensivspieler bereits den Medizincheck beim Werksclub absolviert. Demnach soll die Ablösesumme, die Leverkusen für Diaby an den französischen Meister bezahlen muss, bei 15 Millionen Euro liegen.

Der französische Junioren-Nationalspieler hatte in der abgelaufenen Saison im Team von Paris St. Germain mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel überzeugt und kam auch in der Champions League zum Einsatz. In Leverkusen soll er einen Fünfjahresvertrag bis 2024 unterschrieben.