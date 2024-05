Bundesliga Bayer-Jungstar Wirtz zum „Spieler der Saison“ gewählt

Wirtz gewann mit Leverkusen die Meisterschaft und steht sowohl im Europa-League-Endspiel an diesem Mittwoch (21.00 Uhr) als auch im DFB-Pokal-Finale am Samstag (20.00 Uhr). In dieser Ligasaison gelangen ihm elf Treffer und elf Torvorlagen. Zudem scheiterte Wirtz, dessen Team in dieser Saison weiter ungeschlagen ist, sechs Mal am Aluminium und sorgte damit für den Höchstwert.