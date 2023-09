Bundesliga Bayer holt dritten Sieg - Freiburg geht in Stuttgart unter

Das Team von Trainer Xabi Alonso setzte sich zu Hause gegen Aufsteiger SV Darmstadt 98 mit 5:1 (1:1) durch und kletterte zumindest vorübergehend auf Tabellenplatz eins. Am Abend kann Titelverteidiger FC Bayern München im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach wieder an Bayer vorbeiziehen. Auch der 1. FC Union Berlin, der am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) den Pokalsieger RB Leipzig empfängt, kann noch als Spitzenreiter in die Länderspielpause gehen.