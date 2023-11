11. Spieltag Bayer festigt Tabellenführung: 4:0 über Union Berlin

Dagegen hält der dramatische Abwärtstrend der Berliner auch nach dem 1:1-Achtungserfolg in der Champions League bei der SSC Neapel weiter an. In Leverkusen mussten die Eisernen die bereits neunte Bundesliga-Niederlage in Serie hinnehmen und stürzten auf den letzten Tabellenplatz ab. Ein weiteres Alarmsignal: 419 Minuten ohne Torerfolg gab es für Union im Fußball-Oberhaus noch nie. Die andauernde Misere dürfte den Druck auf Trainer Urs Fischer weiter erhöhen, auch wenn die Fans in erstaunlicher Treue zu ihm halten.