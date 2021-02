Nach Europa-League-Aus : Bayer-Coach Bosz: „Haben eine schwierige Phase“

Leverkusen Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz beschönigt nach dem teilweise blamablen Aus in beiden Pokal-Wettbewerben nichts.

„Es ist deutlich, dass wir in einer schwierigen Phase sind. Und das ist noch Understatement“, sagte Bosz am Morgen nach dem Zwischenrunden-Aus in der Europa League durch die 0:2-Heimniederlage gegen den Schweizer Double-Sieger Young Boys Bern. „Der Schock war heute Morgen noch nicht verarbeitet. Deshalb haben wir uns Zeit genommen zu reden“, berichtete der Niederländer: „Jetzt müssen wir es abhaken und uns auf die Bundesliga konzentrieren. Das ist der Wettbewerb, in dem wir noch was erreichen können.“