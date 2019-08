Trotz Nichtnominierung : Bayer-Coach Bosz glaubt an Nationalelf-Comeback von Volland

Bayer-Coach Bosz glaubt an Nationalelf-Comeback von Volland

Leverkusen Trotz der erneut ausgebliebenen Einladung für die Länderspiele im September glaubt Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz an ein Comeback von Kevin Volland in der Fußball-Nationalmannschaft.

In der vergangenen Saison war Volland mit 14 Toren und 12 Vorlagen laut Scorerliste bester deutscher Bundesliga-Stürmer. In beiden Partien dieser Spielzeit gegen Paderborn (3:2) und in Düsseldorf (3:1) hat er jeweils ein Tor geschossen und eines vorbereitet. Das bisher letzte seiner zehn A-Länderspiele hat Volland im November 2016 absolviert. Seitdem wurde er nicht mal mehr nominiert.