Bundesliga Baustelle BVB: Mühsamer Umbruch vor dem Ende der Watzke-Ära

Bei so vielen Baustellen schwindet bei vielen Fans der Glaube an ein erfolgreiches Saisonfinale. Daran können auch die zuletzt positiven Ergebnisse nur wenig ändern: Immerhin liegt das Terzic-Team in der aktuellen Jahrestabelle nach zehn Spielen hinter Spitzenreiter Leverkusen (28) mit 23 Punkten auf Rang zwei - vier Zähler vor dem FC Bayern. Das stimmt den BVB-Coach zuversichtlich für die Partie am Samstag: „Wir haben in den letzten Tagen vielen Dinge sehr gut gemacht. Da soll es uns gelingen, dass wir sehr mutig auftreten. Und wenn der Mut mal nicht belohnt wird, müssen wir sehr fleißig bleiben.“