Leverkusen-Youngster : Baumgart zu Wirtz-Wechsel: Vereinbarung „aufgekündigt“

In Köln ausgebildet, in Leverkusen zum Nationalspieler gereift: Florian Wirtz. Foto: Marius Becker/dpa

Köln Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln ärgert sich noch über den Abgang von Florian Wirtz zum rheinischen Bundesliga-Rivalen Bayer Leverkusen im Januar 2020. Man dürfe nicht von „unglücklichen Umständen“ sprechen.

„Er wurde in unserem Kölner Nachwuchsleistungszentrum über einen langen Zeitraum sehr, sehr gut ausgebildet. Und es gab mal ein Agreement zwischen Köln, Leverkusen und Mönchengladbach, dass man sich im Nachwuchs gegenseitig keine Spieler abwirbt“, sagte Baumgart (49) vor der Partie gegen Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ und schob nach: „Das wurde aufgekündigt. Daran sehen wir, in was für einem Geschäft wir uns bewegen.“