Paderborn-Coach : Baumgart würde Gelb für Trainer „abschaffen“

Paderborn Paderborns Trainer Steffen Baumgart hat seine Kritik an der neuen Gelben Karte für Schiedsrichter erneuert. „Die Regel bringt dem Fußball nichts“, sagte Baumgart der „Sport Bild“ (Mittwoch). „Ich würde sie abschaffen!

Aus Sicht des 47-Jährigen verändere die Gelbe Karte nichts am Verhalten der Trainer in der Fußball-Bundesliga. „Die Regel nimmt keine Emotionen heraus“, sagte Baumgart, der in der Ligapartie gegen den SC Freiburg am vergangenen Samstag als erster Chefcoach in Deutschlands höchster Spielklasse Gelb gesehen und sich anschließend aufgeregt hatte.