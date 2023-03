Bundesliga Baumgart warnt vor Bochum: Nicht „blenden lassen“

Mit Blick auf das Heimspiel gegen den Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) warnte Baumgart: „Das wird schon ein sehr schwieriges Spiel. Wir sollten uns nicht von den Ergebnissen blenden lassen.“ Bochum habe bewiesen, „dass sie schwer zu bespielen sind und dass sie auch Ergebnisse einfahren, mit denen man vorher nicht gerechnet hat“. Zuletzt verlor der VfL in der Liga allerdings viermal in Serie und erzielte dabei kein einziges Tor.