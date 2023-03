Bundesliga Baumgart nach Pleite: „Haben den Arsch voll gekriegt“

In den kommenden zwei Wochen bis zum Derby am 2. April gegen Borussia Mönchengladbach sieht sich Kölns Trainer auch als Psychologe gefragt. „Man merkt den Jungs schon an, dass sie in der ein oder anderen Situation ins Nachdenken kommen“, meinte Baumgart: „Ich bin doppelt gefragt und muss doppelt Antworten geben.“