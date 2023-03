Bundesliga Baumgart bestätigt Gehaltsgrenze und räselt über Videobeweis

„Wir haben das Gefüge auf die richtige Bahn gebracht“, meinte der frühere Stürmer zu den Strukturen im Club. Es gehe darum, die richtigen Spieler für den FC zu finden und zu entwickeln. Das sei in den vergangenen anderthalb Jahren gelungen. „Wir sind in der Situation, den FC in der Bundesliga zu stabilisieren“, erklärte Baumgart, der auch angab, dass sein aktueller Vertrag noch bis 2024 gültig sei. Zuletzt war darüber spekuliert worden, dass der Club das Arbeitspapier des Trainers bereits um ein weiteres Jahr verlängert habe.